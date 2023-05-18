《末日骑士》宋承宪大赞金宇彬是「人品很不错的家伙」！

演员宋承宪在N台新推出的人气电视剧集《末日骑士》中饰演千明集团的野心继承人，他对於本剧中与他搭档演出的金宇彬，大大称赞他的性格以及人品非常优秀。

《末日骑士》描述未来首尔江南区因严重空气污染，已然成为一片废墟，尘土飞杨雾茫茫的状态下，人们连维持生命所需要的氧气都必须购买，没有能力购买的人就成了流落街头的难民，只能戴著防毒面具在外面游走生活。宋承宪在剧中饰演掌握氧气供应的千明集团二代继承人柳锡，金宇彬则饰演运送氧气的快递员当中的传奇偶像5-8，难民出身的金宇彬誓言对抗千明集团。



宋承宪在《末日骑士》剧中所饰演的千明集团代表，打从心底厌恶难民，认为这些人民正在阻碍他的移居迁徙大计，更用计大量铲除难民。他更因自己身体状态不佳，秘密进行著人体试验，除了找寻为自己供应健康血液的人，更能就此控制手下所有员工。



而金宇彬在大病初愈后，接连演出了电影《外星＋人》，电视剧《我们的蓝调时光》都相当受到观众们的喜爱，而在5月12日公开的新作《末日骑士》中他更是一位相当於难民阶层领袖般的存在，除了白天总能顺利达成运 送氧气的快递任务外，晚间更成为帮助难民的黑骑士。宋承宪在访谈中回忆起第一次与金宇彬见面时，说他是一位超完美先生，私下非常有礼貌。



宋承宪也提到拍摄现场的金宇彬，看起来做好了所有的准备而来，总是相当帅气，又非常真诚，更表示经过观察后觉得金宇彬为人正直言行一致，这些都不是装出来的。并且也透露金宇彬总在拍摄时不断自我检讨是不是有哪里不足，让宋承宪也不禁大赞金宇彬是位「人品很不错的家伙」！



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