粉丝和本命的双向奔赴！宋承宪悄悄去粉丝婚礼现场：有一种哥哥嫁妹妹的微妙心理！

你为我应援20载，我以娘家人身份送你出嫁，这是本命和爱豆的双向奔赴啊！！

宋承宪公开了不久前参加粉丝婚礼的故事，听得网友们十分感动，「其实不久前我去参加了一场婚礼，她很小的时候就是我的粉丝了，还曾经当过我粉丝俱乐部的会长。 我还记得她那年穿著校服来我的签名会，前段时间她送了喜帖给我，正好那天我也没有拍摄工作，就偷偷去了婚礼现场。 她在新娘待等候室里看到我的时候特别激动，不停流眼泪，说喜欢了那么久的欧巴居然会来送嫁，让她非常感动。 当时我突然也忍不住哭了起来，太丢人了，这种情感还是第一次感受到。」

宋承宪接著说：「20年前她还是个孩子，现在都要结婚了，我有一种哥哥嫁妹妹的复杂心情，从我还是什么都不懂的新人开始一直支持到现在，真的非常感谢这些粉丝们，非常非常感谢。 」



此外，宋承宪主演的Netflix《末日骑士》正式上档，该剧改编自李允均创作的同名网路漫画，讲述了在空气污染严重，没有氧气就无法生存的未来韩半岛，传奇快递员

「5-8」和难民「四月」对抗支配新世界的千明集团的故事，宋承宪扮演的是千明集团的继承人「柳锡」，为了向父亲证明自己的能力，他开始暴走变成了一个相当残忍的人物，并试图以氧气为武器支配社会，统治混沌世界，也因此跟快递「5-8」产生了对立矛盾，第二次出演大反派的宋承宪另观众们十分期待他的表现。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻