aespa KARINA《Spicy》MV三套造型美翻了！高中生vs庞克烟熏vs鬼马少女

aespa成员KARINA在新曲MV中的造型引发热议。

aespa携第三张迷你专辑《MY WORLD》回归，主打曲《Spicy》MV一出就在粉丝件引爆火热反响，女高LOOK、庞克烟熏妆和鬼马少女风造型多变，魅力多边，尤其是KARINA这三套STYLE被赞「美翻了」。 KARINA从出道开始就有著「蛇系美人」和「AI建模脸」的美名，在4代女团中容貌也是佼佼者，这次的新造型非常适合她。



首先是女高LOOK，金色长发配粉色发箍立刻让人联想到了经典美剧《Hnts》，学院风效果拉满，青春活泼洋溢。 KARINA原本长相就自带混血味道，加上皮肤白皙，一头金发也毫不违和。



KARINA还诠释了庞克烟熏妆，这是她出道以来第一次挑战，大走酷女孩路线，烟熏眼妆让她的造型看上去更加「野性」，穿上露脐装和紧身裤，令她酷中又带著点坏坏的小叛逆。



오ㅏ우 밖에 안 나와 pic.twitter.com/Q7AyEur33M — francetracny (@francetracny) May 10, 2023

最后一套鬼马少女STYLE更是有著另一番魅力，头发扎成双丸子头，淩乱中又带著一丝个性，配上bling bling的妆容，让她整个人都充满了灵气，带著一点点乖张的叛逆感，又不失少女的青春活力。



这三个造型哪个最适合KARINA也让粉丝们吵翻了天，大家纷纷评论：「这让我怎么选？」 、「女高look无人能比」、「烟熏妆也好适合她啊」等。



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