【访问】CNBLUE郑容和：希望下次去香港演出再学多一点广东话，可以跟香港BOICE说！

继在5月6日FTISLAND巡演后，CNBLUE队长郑容和也在翌日（5月7日）於澳门举行见面会与粉丝见面了！在演出前，郑容和也与小编进行访问，想知道郑容和在澳门有什么趣事，或之后有什么工作计划，记得看下去喔～

1）已经有好一阵子没有来到澳门，觉得粉丝们有没有什么变化？

答：之前来过澳门进行拍摄工作，再次来到澳门觉得很开心，昨日刚到达，也有去游览一下。适逢昨日FTIsland有演出，我也有去观看了一下～



2）今次到澳门举行个人粉丝见面会，有没有试一下当地美食? 觉得哪一样最好吃？

答：生煎包！真的好好吃！第一次吃的时候不知道怎样吃，原来当中有肉汁，喷了出来，还飞到墙上，好夸张呀！希望下次再来澳门也可以再试生煎包（笑）

3）上一次在香港参加林俊杰演唱会时，大家对你准备的广东话也觉得很用心，现在还有记得什么吗？

答：因为日程繁忙，广东话也有点难度，所以不太记得了～（笑）希望下次去香港演出再学多一点广东话与香港粉丝说。



4）除了林俊杰香港演唱会嘉宾，你也曾经跟萧敬腾合作了一首单曲，有没有计划再跟华语歌手合作，如果有想跟谁呢？

答：好喜欢与其他歌手合作，但是说与谁合作暂时就想不出来，欢迎大家介绍或直接与我联络～



5）近年的影视作品也很受欢迎，有没有希望挑战的角色？

答：在《头脑共助》这套剧集中，我的角色对白挺长又较深奥，所以希望下次拍的剧集可以轻松一点，动作片也不错。



6）经过疫情之后，有机会再次见到粉丝，最想跟香港粉丝说什么？

答：疫情原因都相隔很久，通过澳门演出的机会，与粉丝见面，之后再在香港与大家见面。



7）下个月（6月）22号就是你的生日，今年的生日愿望是什么呢？

答：希望有多些机会与Fans 见面，这个已经是一个最好的愿望。

8）有没有回归的计划？

答：都一直准备回归的工作，希望可以快些回归与大家见面。



9）最后和粉丝们打个招呼，总结一下。

答：好久没见粉丝，很用心在准备演出，希望大家今天玩得开心，很快会再与大家见面。

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