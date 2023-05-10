IU6首歌曲被指抄袭！包括《好日子》、《BBIBBI》等经典热门歌

才女歌手IU被他人告发抄袭。

据10日韩媒《每日经济》报导称，8日市民A某向首尔江南警署告发IU涉嫌违反著作权法。 根据部份公开的A某告发文显示，「《粉红色高跟鞋》、《好日子》、《BBIBBI》、《可怜》、《Boo》和《Celebrity》等6首歌曲与原作的旋律、节奏等存在很多雷同之处，尤其是《好日子》、《粉红色高跟鞋》普通人都能够听出相似性极高，抄袭了体现整体音乐氛围和曲风、 激发听众好奇心，决定听众是否继续听下去的歌曲开头部份。」 IU参与了《Celebrity》的作词以及《BBIBBI》的制作。



据了解，德国乐团Nekta在2013年就对IU当时所在的公司表示了抗议，称《粉红色高跟鞋》与他们的作品《Here's us》很相似，但没有得到答覆。

此外EDAM迅速回应称：「网路上传播的关於IU的抄袭传闻都是毫无事实证据的谣言，公司从数月前就得知一些贴吧和naver cafe上数次登出严重的恶意帖子，我们也搜集了一些证据通过律所递交给了搜查机关，在等待搜查结果的途中看到了今天媒体发布的关於IU涉嫌抄袭的新闻，对於这件事情我方尚未收到搜查机关的任何联络，我们也是通过新闻报导才知道这件事情，也未确认媒体提到的告发文里的具体内容，目前正在调查中。但公司也不会放任虚假消息传播，将诉诸法律解决。」

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