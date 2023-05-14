李政宰终於学会了嗦面」，网友调侃：向资本主义低头

看到李政宰最新的拌面广告中的吃相，粉丝和网友们大笑不止。

李政宰为某品牌拌面拍摄的广告最近新鲜出炉，他发挥影帝本色，痛快展现了吃面演技，不时传来嗦面声音，看得人始食指大动垂涎欲滴。



这段广告也引发了不少网友和粉丝的关注，大家看了直呼「没想到李政宰也会嗦面啊！」此前李政宰和郑雨盛做客了《全知干预视角》，和「美食界教母」李英子一起去吃刀削拌面，当时李政宰的吃面方式都上了热搜。 不同於李英子畅快大吃，不时发出「呼噜呼噜」嗦面的声音，李政宰吃得相当安静，一筷子面条他还咬断来吃，听不到一点声音。 看到李英子的吃相后，李政宰一度表现出了讶异的表情。 节目播出后相关内容就引发了热议，大家惊讶於他吃面竟如此安静。



아 제발 이정재 덕분에 면치기 말고 음소거면먹기 유행탔음 좋겠다;;; 앞으로 내가 유행시켜야겠다 야 전참시 봄??? 이정재 소리 아예 안내고 국수 먹더라? 요새 그게 유행이래;; 이러고 유행 시켜야겠음;;; pic.twitter.com/1pA2ZgaAkB — 주양 (@newjooyang) August 13, 2022

没想到新广告中李政宰也学会了嗦面，看得粉丝和网友忍不住调侃：「这就是资本主义的力量」、「哈哈哈哈，在广告面前不得不低头」、「他吃面的样子太搞笑了」、「这面条还是太短了，嗦起来不痛快」等。

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