结婚第5年依旧甜蜜 ♥ 太阳爲老婆闵孝琳倾情演唱后浪漫拥抱，就像是电影中会出现的场景啊～

8日，太阳的官方 YouTube 频道上传标题爲《TAEYANG [Down to Earth] DOCUMENTARY FILM TEASER 1》纪绿片预告。

公开的影片中，太阳爲闵孝琳热情演唱〈Seed〉，让人心动不已！认真听他现场演唱的闵孝琳掩饰不住感动的表情，太阳也露出害羞的笑容。虽然影片中没有出现，但这个影片的封面图是太阳唱歌后拥抱闵孝琳，这也让网友纷纷直呼：「太浪漫了」、「真的好甜蜜」、「好羡慕」等。



在上个月25日，太阳发行第二张迷你专辑《Down to Earth》，以更加成熟声音和广泛的音乐范围、浪漫的感性受到许多人的喜爱。另外，太阳也将在6月来台湾参加《So Wonderful Festival》音乐节，粉丝们可以期待一下啦！



而太阳和闵孝琳在2014年因拍摄MV《凌晨一点》而相识，隔年承认交往，2017年宣布订婚，并於2018年举行婚礼，2021年9月宣布其妻子怀孕，同年11月儿子出生。太阳也曾在节目透露儿子长得像我老婆：「如果我带他出去的话，经常听到别人说是不是女儿，我每次都必须告诉他们『他是儿子』，长得非常漂亮。」



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