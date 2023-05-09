Line Webtoon高人气网漫《乖乖女的恋爱指南》传出将翻拍成韩剧！网友敲碗「狗狗CP」朴宝英、朴炯植二搭：「还原度100%」

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Line Webtoon高人气网漫《乖乖女的恋爱指南》（已完结）为校园恋爱故事，剧情描述每天按照手帐计画、过著一板一眼生活的女大生「郑攸秀」，在朋友打工的咖啡厅对学长「郑在贤」一见钟情；另一方面，她目睹另一位学长「罗佑元」的「秘密」后，从此展开吵吵闹闹的每一天。中文版可以点‎此观看。

据消息指出，《乖乖女的恋爱指南》将翻拍成韩剧，由《社内相亲》朴缮虎导演执导，目前正在选角中。

消息传出后，网友们纷纷开启「假想选角」，其中最受瞩目的，大概就是曾合作《大力女子都奉顺》的「狗狗CP」――朴宝英和朴炯植，简直100%完美还原！

如果由你来选角，又会希望哪些演员来出演呢？不妨和大家分享一下自己心目中的名单吧～

另外，早在翻拍韩剧的消息传出前，《乖乖女的恋爱指南》已先翻拍成日剧。

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