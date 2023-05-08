否认也没用！总是被网民怀疑在谈恋爱的明星：宋慧乔&Jennie全上榜，冠军居然是他

他们到底有没有在谈恋爱？

韩网DC INSIDE做了一项问卷调查，足球明星孙兴慜和演员宋慧乔、爱豆BLACKPINK成员Jennie成为网友们心目中「即使否认恋爱绯闻也让人很怀疑」的三大名星！根据统计结果显示，13%的网友投给了孙兴慜，身为足球第一人的他在韩国享有超高知名度，绯闻女友有Girl's Day珉雅、刘小英和BLACKPINK JISOO，虽然每一段綪孙兴慜方面都迅速且果断地否认，但却从未令网友的疑虑消散掉。



排在第二名的则是刚刚拿下百想艺术大赏「视后」头衔的的宋慧乔（12%的得票率）。早些年宋慧乔和宋仲基情定浪漫韩剧《太阳的后裔》，但婚姻只延续了20个月，非常短暂。 其实韩剧圈一直流传著宋慧乔几乎每部戏结束后都会与男主角相恋的「杂说」，这次《黑暗荣耀》结束后宋慧乔再次深陷恋爱杂嚖中，对象是反派之一的朴成勋。



排在宋慧乔后面的则是人气女团BLACKPINK的人气成员Jennie，此前她与EXO KAI、BIGBANG G-DRAGON的恋情备受关注，前段时间又被传出与防弹少年团V的恋情，而对於和V的绯闻的传出，因Jennie并未否认，更让网友疑惑，甚至被指「不否认就是默认」。



第4、5位则是BIGBANG G-Dragon和演员姜栋元，即使本人出面否认恋爱绯闻，也拦不住广大网友八卦的心。



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