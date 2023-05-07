【K社韩国小百科】光化门前即将大变样！百年前「皇室月台」重见天日，曾於日治时期惨遭铁道覆盖

景福宫光化门作为韩国旅游的必去景点之一，相信很多人都不陌生，但其实大家熟悉的并不是它原本的完整面貌！

景福宫是朝鲜王朝的主要宫殿，最早兴建於1395年，20世纪初日本入侵后拆除了大部份建筑并在原位置兴建朝鲜总督府，直到1990年代之后才逐步重建成现在的模样。 但历史资料中记载的、位於光化门前的「月台」却一直未见踪影。



「月台」是朝鲜君王接见外国使臣、国家重要活动时与百姓见面交流的场所，由兴宣大院君在1866年建设，在史书及照片中都有记载。 景福宫月台长约50m、宽约30m，东西两侧有栏杆，南侧摆有如今放置在宫墙下的獬豸像。



1917年日本为兴建朝鲜总督府运送建材而在宫殿门前兴建Y形铁道，位置就在朝鲜的中心、光化门月台之上。 象徵朝鲜皇室的月台就这样从人们的视线中消失，直到百余年后才得以重见天日。2010年韩国初次确认月台的存在，经讨论决定大幅修改光化门前的车道，将临近区域重建为历史广场、回复月台原貌。



目前为止大家所熟悉的光化门应该是这样，前面只有光秃秃一片：



Photo by Chanhee Lee on Unsplash



光化门月台修复项目已於去年9月正式动工，据悉将在今年10月结束，随后向游客开放。



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