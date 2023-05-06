中国确定翻拍《我的大叔》！李善均＆IU的角色由赵又廷＆张子枫出演，剧名是《谢谢你，听见我》

由李善均、IU（李知恩）主演的《我的大叔》以拥有相同沉重生活负担的40岁男人与20岁女人出发，延伸到他们的家人和朋友，讲述他们互相观察并治愈对方的故事。

剧中不只至安和朴大叔的互相治愈，每个连结角色都是一个互相疗愈的关系，播出时受到许多观众的喜爱。



日前，传出中国将翻拍《我的大叔》，更传出 IU 的角色由沈月饰演、李善均的角色则由陈建斌出演，在韩网引发热烈讨论。不过...今日（6日）优酷正式官宣阵容并公开全新海报，将由赵又廷和张子枫主演，讲述姜家齐（赵又廷 饰）用暖而恒久的守护，融化了梁知安（张子枫 饰）内心坚硬的冰川，剧名则是《谢谢你，听见我》。



消息一公开，让韩国网友纷纷表示：「选角不错啊」、「也很好奇其他配角」、「赵又廷 好期待啊」、「晕，我觉得赵又廷长得像李善均呢，呵呵呵」、「虽然完全不知道是谁，但好像是翻拍《我的大叔》啊… 感觉会很难」、「有种李善均的感觉，还想过形象和原作同步嘛」、「海报不错」、「哦，和李善均感觉差不多」、「张子枫那个演员演技也很好，气氛超好ㅠㅠㅠ」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻