南宫珉新剧《恋人》工作人员涉12人性侵案！「临演姐妹事件」害死3条人命，竟悄悄回归原岗位

近日很多网友涌入MBC观众交流区，留言要求《恋人》剧组排除有性暴力前科的工作人员，令十几年前一桩令人愤慨的旧案再次受到关注。

《恋人》是MBC预计6月播出的古装爱情剧，由南宫珉、安恩真、李学周、李多寅等担任主演。 令人震惊的是，为该剧担任临时演员选角导演的人竟是牵涉3条人命的「临演姐妹集体性暴力事件」加害者之一。



2004年，女子张某在电视台做临时演员兼职期间遭到企划公司班长和选角负责人等4人性侵、8人猥亵，起诉后却被警察和检察官施加可怕的二次伤害，加害者甚至跑到张某家纵火、威胁杀死其家人。

最终张某不堪压力撤诉，於2009年跳楼自尽。 几天后，张某的妹妹因为当初给姐姐介绍临演工作而感到自责，以同样方法结束了生命。 两个月后，姐妹俩的父亲也因精神打击太大而脑溢血身亡，一家四口只剩下母亲一人。

受害者母亲一度靠药物苦撑度日、多年来独自为家人打官司，但法院在2015年以时效结束为由判其败诉，甚至没有要求加害者做出金钱赔偿。 据韩媒报道，12名加害者里有7名仍在业界活动，只是换了公司而已。 全国临演工会曾向三大电视台发公文要求对加害者所在企划社进行特别管理，但没有收到任何回音。



2019年，受害者母亲开设YouTube频道并公开了12名加害者的长相、名字、居住地等个人信息，表示要坚持复仇到底。 据这位母亲透露，部分加害人在2020年参与了SBS晨间剧《妈妈出轨了》和MBC every1原创剧《恋爱虽然麻烦，但更讨厌孤独！》，和从前一样继续担任临演选角工作。

今年5月3日，受害者母亲在YouTube指出加害者之一目前在《恋人》负责临演选角，要求MBC排除该工作人员，否则将进行抵制。 影片公开后引起大量关注，於是出现开头提到的大批网民涌入MBC留言板表达抗议，一致表示若不辞退加害者便会对《恋人》进行抵制。

MBC人士称《恋人》剧组也是现在才得知这一事实、对遗属十分抱歉，随后发正式公告表示已禁止该工作人员接近片场，并与其所在公司解约、停止合作。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻