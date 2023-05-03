【韩网热帖】《人+性大不同》PD：在韩国拍摄AV是犯法的，但观看是合法的

大家对於这件事有什么看法呢？

《人+性大不同：日本篇》公开了AV们的故事，在韩网上引爆争议。

对此该节目的PD金仁植表示：「已经预想到会发生这种情况了，看到韩国观众们的的反应之后我意识到每个国家对於性的基准完全不同。拍摄、散播AV是违法的，但看AV是个人的事情，在我国其实是合法的。然而在日本的话拍摄AV又是合法的，其实全球有不少国家拍AV并不违法。听AV演员讲述他们的故事并不涉及法律问题，倒是我们应该以怎样的态度看待他们。比起讨论这个产业是否合法，我更想用中立的手法，带著尊重的态度去让大家了解这些人对於这份这样有怎样的使命感。」

韩国网民评论：

1. 看来这个PD本人就很爱AV啊

2. 就是违法的，不然国家为什么要拦截这些网站

3. 我就想知道如果看的话是合法的，为什么拍摄又违法了呢？

4. 是因为他觉得这个国家有人掏钱合法地看AV，才拍摄了这种主题

5. 太恶心了，卖淫是违法的，但嫖客又不会被处罚，正因为这样才会出现N号房事件

6. 这是什么逻辑？ 就像是在说卖菸给未成年人是违法的，但未成年吸菸又是合法的

7.我懂电视台这帮人想挣钱想疯了，但是为什么一定要制作这种题材呢??? 这么喜欢AV的话就去日本生活啊，性不丑陋，丑陋的是你们这群利用性来挣钱的人

8. 啧啧啧，没有VPN都看不了AV，你说这是合法的???

9. 看AV不会被抓走=合法，PD是疯了吧，这是什么烂逻辑

10. 哈哈哈哈，居然还赋予了AV演员们职业使命感。AV产业就是对女性的性榨取，狗屁职业使命感

出处：https://theqoo.net/index.php?mid=hot&filter_mode=normal&page=3&document_srl=2790894903

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