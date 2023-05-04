李英爱再度回归小萤幕悬疑作品tvN《Maestra》变身神秘指挥家，合作李茂生、朴浩山揭开真相

拥有秘密的女指挥家即将揭开管弦乐团中的谜团，与此同时自己也将成为真相的暴风眼中心。tvN最新电视剧作品《Maestra》将由演员李英爱、李茂生、黄宝凛星、金荣在以及朴浩山共同演出。

李英爱所饰演的指挥家车世音，是一位享誉全球的古典乐新星指挥，个性果决坚定，在舞台上支配著所有演奏者，也吸引台下观众们的目光。观众们已经相当熟悉的李英爱，本次又将有什么样的演技新挑战？被称为投资界巨头的UC财务公司会长刘政才将由大势演员李茂生担纲演出，是一位能够洞悉人心的人物，透过《三十九》与《黑暗荣耀》表现令人印象深刻的李茂生，本次也将透过细腻的内心戏让观众们眼睛为之一亮。



黄宝凛星则是饰演管弦乐团中的新进团员李露娜，总是带著天真稚嫩笑容的她，为了证明自己的能力而不断努力著。而金荣在则将饰演车世音的先生金弼一角，个性多愁善感并且思绪细腻，望著在事业上如日中天的老婆不自觉产生了自卑感。这样的情感将如何影响夫妻之间的生活？朴浩山则饰演这个乐团的代表理事全相道，是一位个性外放以及头脑灵活的人物，对於乐团有相当程度的热爱，将为本剧带来趣味。

《Maestra》这个管弦乐团到底有什么样的谜团有待解开，而这事件又与女指挥有什么样的关联性？充满悬疑色彩的电视剧《Maestra》目前尚未排定播出日期，还请大家持续期待。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻