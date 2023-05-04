《我独自生活》Code Kunst恋情曝光，与时尚主编女友相恋5年！网友：节目里他就戴著对戒啊

因《我独自生活》而被更多观众所熟知的歌手兼作曲家Code Kunst恋情曝光。

据韩媒《NEW1》独家报导称，Code Kunst与圈外女友交往5年，对方是一名主编，就职於某时尚杂志，美貌不输艺人，他们因为时尚、音乐等共同爱好而走到一起。 两人已交往5年，身边的朋友都知道这件事情，他俩也并未刻意隐瞒恋情，即使工作繁忙也会抽空约会，感情稳定发展中。对此，Code Kunst所属经纪公司回应：「艺人私事，无法确认。」



Code Kunst是版权费上位区1%Hip hop顶级制作人，与他合作过的歌手有吴赫，Dok2、BewhY，Suran、Tablo、LOCO、宋旻浩、李遐怡等。 而在综艺节目中的他又完全是放飞状态，《我独自生活》中经常展现超巨综艺感的一面，因此受到了不少观众的喜爱。

Code Kunst的恋情曝光后引发了广大网友和观众的关注，不少人表示他在节目中手上戴著情侣对戒，且对待女嘉宾的举动非常贴心，因此早就猜到他已经名「草」有主了，对於他突然曝光的恋情纷纷表示「完全不惊讶」。



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