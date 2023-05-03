《九尾狐传1938》颜霸们来《惊人的星期六》啦！李栋旭再次开赌，金素妍认真又可爱、金泛想篡位主持

【最新预告】《九尾狐传1938》李栋旭、金素妍、金泛出演《惊人的星期六》的预告公开，喜欢他们的观众千万不能错过这一集节目哦！这部剧快首播了你知道吗？

即将在本周末开播的奇幻动作新剧《九尾狐传1938》三位主演李栋旭、金素妍、金泛出演综艺节目《惊人的星期六》预告公开，欢乐气氛之余，演员们彷佛回老家般自在轻松（？）。



▼中字预告：



比起上一次宣传就出演过的九尾狐兄弟，金素妍则是做足了功课，还复习了前面集数，让主持人们相当感动，私底下亲切可爱又容易紧张的模样，真的非常讨人喜爱。



金泛则是被主持人Boom问说是不是觊觎著《惊六》的主持空位？金泛表示没有，但一旁的固定主持人们则是开始瑟瑟发抖，毕竟金泛颜值、实力跟口才也是相当厉害，期待他这次出演的表现。



再来就是已经来了很多次、但每次来都会被大家疯狂调侃的李栋旭，主持功力和才气满满的他也直接对呛资深主持人申东烨，一句话瞬间逗笑众人！下一秒又喊停拍，到底现场发生什么事了呢？这一次也会有精彩的赌局，不晓得是谁输谁赢。



更多有趣的内容记得锁定本周六 tvN 晚间19:30的《惊人的星期六》，5月6日当晚也顺势迎来《九尾狐传1938》EP.1的 21:20 首播。

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