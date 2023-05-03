男团BTOB公开11年团体的长寿秘诀！恩光：「团员们都很善良又体谅他人」

日前美声男团BTOB时隔1年2个月带著第12张迷你专辑《Wind and Wish》惊喜回归，不过很可惜成员PENIEL因腰伤而缺席了公开表演的纪念场合，其他成员们也在现场分享了团体能够长寿的秘诀。





BTOB表示本次的专辑《Wind and Wish》是一张包含了相爱的人的幸福与安宁的作品，也期望自己成为大家的「幸运符」，为全世界带来正能量。成员旼赫透露了自己在活动期以及非活动期状态不同，而为了活动期间相当认真的管理体重以及外型，炫植也表示自己准备期间都相当努力的运动。陆星材则表示专辑内容相当符合目前MZ世代的想法。





不过专辑中仍保有原本的BTOB风格，结合了招牌抒情美声以及轻快舞曲，自2012年出道的BTOB至今已经度过11个年头，经历这么长的时间却能够历久不衰，并且拥有多首人气歌曲，是令人相信而听的男子团体，不仅团体实力以及音乐上受到认可，他们独特的魅力也展现在许多综艺节目以及电视剧、音乐剧当中，几乎是全方位的男团。





昌燮也表示BTOB的许多歌曲都来自炫植以及旼赫的创作，他也相当能够理解被时间追赶著创作的辛苦，另外也提到了相当感谢BTOB的队长恩光，旼赫也说因为恩光对BTOB的热情始终如一，不断的为团体倾注能量，让BTOB继续走到今日。恩光则是谦虚地说，感谢所有Melody的支持，他觉得自己相当有福气成为BTOB的队长，而他所认为的长寿秘诀就是因为成员每一个人都非常善良，也非常懂得为其他人著想。希望大家继续支持BTOB迈向下一段旅程！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻