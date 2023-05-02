演唱会已经要开场，Super Junior在后台依旧散漫！让珉豪著急大喊：快点上台了！

Super Junior 日前在首尔举行《Super Show 9》安可场，成员们近日也在自己的 YouTube 频道公开花絮影片。

SHINee 成员珉豪在演唱会第2天也到场为哥哥们应援，始源一看到他的打扮就说：「呀！你感觉都能上台了。」这时 Super Junior 成员们还很散漫的在聊天，工作人员就说：「拜托快点出去～拜托。」珉豪听到也重覆一次：「拜托现在赶紧出去吧！」利特就说10分钟前就让大家出去了，但是没有人要动 XD



在拍合照前，银赫还在录影片，东海缓慢地走出来，珉豪：「快点来拍合照了！」听到粉丝们已经在尖叫，珉豪又问是不是已经开始了啊？好不容易终於拍完照，Super Junior 又拉著珉豪一起做加油的动作，让他急到大喊：「快点上台啦！」Super Junior 喊的口号是「全！杀了！」珉豪：「快点上台啦！别杀了！」 比哥哥们还要紧张啊（笑）！



而《Super Show 9》从去年7月至今年3月在亚洲、南美等地开唱，成员们也表示：「多亏了粉丝们，度过宝贵的时间，以后也会看着成员们和粉丝们走下去。」接著，还承诺下一步行动说：「结尾可以看作是《Super Show 10》的开始，请照顾好健康，耐心等待。」



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