XODIAC《THROW A DICE》初登打歌舞台现身四大音乐节目：表演力有够震撼！

XODIAC的初打歌舞台大家看了吗？

由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ Newbies打造首队的K-POP男团XODIAC已於上周二（4月25日）携出道歌《THROW A DICE》强势出道。被韩媒看好为今年「怪物新人」的XODIAC出道歌《THROW A DICE》受到各方关注，就连初登舞台的反应亦十分理想，无论是观看人次或是讨论度，都比同期出道的新人高。



9人组合XODIAC上周二正式出道后，上周四初登韩国著名音乐频道Mnet的音乐节目《M Countdown》，首踏舞台的表现十分平稳，当中两日已吸引逾25万人重温XODIAC於《M Countdown》上的表演片段，拍得住前辈NCT小分队DOJAEJUNG同场的表演片段（两日逾30万人次）。



XODIAC 9位成员分别来自各地，当中包括韩国成员LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、两位香港成员SING和LEO，以及来自印尼的ZAYYAN，他们首踏舞台获得肯定，无疑令他们打了支强心针。身为总队长的LEX亦不敢掉以轻心，连日来率领队友到各电视台打歌。除了《M Countdown》外，又先后到KBS电视台的《Music Bank》、MBC电视台《Show！音乐中心》及SBS电视台《人气歌谣》落力表演。



XODIAC虽然刚刚出道，但备受公司力捧，当中今次出道歌《THROW A DICE》的打歌服更先后出动多个名牌服饰加持，当中包括Gucci、YSL、Valentino、Fendi、Balmain等，出动逾10个不同的名牌服饰进行表演，令粉丝及观众大享眼福，同时XODIAC亦趁机为月底到荷兰及6月到伦敦开骚做足准备。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻