她都没化妆！演员裴斗娜偏爱「素颜上镜」的原因：「依照情绪的不同，皮肤呈现的颜色也会变化」

演员裴斗娜是韩国众多女演员中，相当少见的类型。她在作品出现时总是给人相当朴实的感觉，就连妆感也相当轻薄，原来裴斗娜就是喜爱素颜演出！而日前她也在YT节目中提到了自己素颜上镜的原因。

日前裴斗娜出现在歌手郑载亨的YT频道节目《精灵载亨》，更在节目中畅谈自己不为人知的小秘密。作为嘉宾登场的裴斗娜，当日听见郑载亨提出「所有电影作品都坚持素颜演出」这点，裴斗娜也针对素颜的原因来说明。她说，自己最喜欢素颜，也觉得这点其实挺重要的。



裴斗娜接著说明自己坚持素颜演出的理由，她说其实演戏的时候，皮肤的颜色其实也会变化，跟随著情感的表现，悲伤的时候，开心的时候，或是非常非常高兴的时候等等，不开心的时候就连脸色都会变得苍白。如果把这些全都遮盖住，演出会变得更难。接下来还更谦虚的表示，自己并不是以「技术」取胜的演员。



郑载亨则表示，应该有很多女演员的想法也是像裴斗娜一样的，不过为了让自己在镜头前看起来更漂亮，还是选择了化妆。裴斗娜归功於自己在早期就遇见了很好的导演，也培养了很正确的演戏概念，她也提到原本对自己没什么信心，卸了妆站在镜头前让她觉得很自在，这样的风格也延续到了她之后的作品中。



5月12日即将在台上映的电影《阴影下的她》也将看到裴斗娜作为刑警的演出。



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