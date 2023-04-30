【韩网热帖】如果可以加入四代女团，你希望成为哪一个？

假设外形和实力都可以变成那个团的水准！除了以下这几团之外，其他女团也欢迎提名～

1. NewJeans



2. aespa



3. IVE



4. LE SSERAFIM



5. STAYC



韩国网友评论：

1. 必须是aespa Karina，无论长相等外在条件，还是性格、mind这些内在特质，都很想和她一样

2. 我也无条件选Karina，首先脸就是无法超越的，完全击中我的取向

3. 我想成为Winter，长得漂亮可爱、唱歌也很好

4. IVE

5. NewJeans或IVE

6. 当然是NewJeans，超喜欢她们的概念

7. aespa Winter或LE SSERAFIM金采源

8. aespa，感觉她们不仅赚很多，成员们一起玩也很有趣，我也想加入其中呢

9. LE SSERAFIM中村一叶或NewJeans Minji

10. aespa吧？ 只是想进入SM^_^

11. aespa人数少、公司大，每个人都能获得推广，分红比例也高，对事业很有利... 而且都是成年之后才出道，精神也比较健康

12. 当然是NewJeans啊！张员瑛、安兪真、中村一叶、金采源其实都出道很久、经历了辛苦的选秀才走到今天，NewJeans真的就是新人出道创下好成绩，当然要选一出道就登顶的NewJeans呀

13. 想成为NewJeans Haerin

14. 当然是NewJeans，看得出公司非常用心，人气也超高

#四代团 #四代女团 #NewJeans #aespa #IVE #LESSERAFIM #STAYC #KPOP

Edit：Sani

出处：https://pann.nate.com/talk/369999249

图源：各所属经纪公司

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