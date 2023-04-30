【韩网热帖】如果可以加入四代女团，你希望成为哪一个？

假设外形和实力都可以变成那个团的水准！除了以下这几团之外，其他女团也欢迎提名～
韩国网友评论：
1. 必须是aespa Karina，无论长相等外在条件，还是性格、mind这些内在特质，都很想和她一样
2. 我也无条件选Karina，首先脸就是无法超越的，完全击中我的取向
3. 我想成为Winter，长得漂亮可爱、唱歌也很好
4. IVE
5. NewJeans或IVE
6. 当然是NewJeans，超喜欢她们的概念
7. aespa Winter或LE SSERAFIM金采源
8. aespa，感觉她们不仅赚很多，成员们一起玩也很有趣，我也想加入其中呢
9. LE SSERAFIM中村一叶或NewJeans Minji
10. aespa吧？ 只是想进入SM^_^
11. aespa人数少、公司大，每个人都能获得推广，分红比例也高，对事业很有利... 而且都是成年之后才出道，精神也比较健康
12. 当然是NewJeans啊！张员瑛、安兪真、中村一叶、金采源其实都出道很久、经历了辛苦的选秀才走到今天，NewJeans真的就是新人出道创下好成绩，当然要选一出道就登顶的NewJeans呀
13. 想成为NewJeans Haerin
14. 当然是NewJeans，看得出公司非常用心，人气也超高
#四代团 #四代女团 #NewJeans #aespa #IVE #LESSERAFIM #STAYC #KPOP
Edit：Sani
出处：https://pann.nate.com/talk/369999249
图源：各所属经纪公司
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