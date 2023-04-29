《浪漫医生金师傅3》首播收视率便达12.7%！安孝燮、李圣经曾订下15%收视公约：「一起跳情侣舞」
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《浪漫医生金师傅3》首播收视率便达12.7%！安孝燮、李圣经曾订下15%收视公约：「一起跳情侣舞」

韩剧   2023年4月29日   星期六09:55   Hui  

（封面图源：IG@sbsdrama.official）

看来很快就可以看到宇镇（安孝燮）和恩彩（李圣经）一起跳舞了！

SBS新金土剧（周五、六）《浪漫医生金师傅3》於昨晚（28日）重磅首播！韩石圭、安孝燮、李圣经、金旻载、陈庆、林元熙、金柱宪、尹那武、卞宇敏等第2季原班人马回归，将在新故事中向观众们展现「人为何而活，我为何而活」的真谛。第1季便传来捷报，平均收视率达12.7%，高人气认证。

26日，安孝燮、李圣经作爲嘉宾出演 SBS POWER FM《崔华静的POWER TIME》宣传新作品，便提及收视公约。两人将选择一首适合宇镇和恩彩的歌曲，一起跳情侣舞。而有粉丝推荐NewJeans的《Hype boy》，安孝燮直言：「还不错」，小编觉得你们这对「三年情侣」可以开始练舞了！（笑）

▼以下有关宇镇和恩彩的小剧透，慎入！
（图源：KSD）

官方剪辑第1集精彩片段，交往第3年的宇镇和恩彩同居了。还在热恋中的情侣甜蜜斗嘴，宇镇更是张口就来「限制级话题」，让恩彩有够慌张。不过，恩彩看起来也是蛮享受的啊哈哈哈！！！

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