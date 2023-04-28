《IU's Palette》朴叙俊温暖cover〈Love poem〉让原唱IU超惊艳：「没想到你唱得那么好～」被骂是个骗子

IU 除了帮朴叙俊小小的 feat. 一下，还分享了两人嗓门大的粉丝片段回顾，现场一片爆笑～。

由 IU 主持的人气网路节目《IU's Palette》邀请到了刚上映电影《Dream》的三位演员出演，由 IU 和朴叙俊主演，同作品中的 郑胜吉和许俊硕也一起，场面看起来既紧张又欢乐。



从一开场，IU 就分享了与出演者的平行理论，找出彼此的共同点来暖场！首先是 IU 演唱会上说自己有点变胖了，被粉丝骂：「哪里变胖了！！」大声到赢过拿著麦克风的 IU，已经变成了传奇般的画面。



另一边，朴叙俊之前为电影《菜鸟警校生》（青年警察）宣传时，现场抽出幸运观众M列10号，结果粉丝哭喊：「我为什么是11号啦！TAT」现场气氛变得更加热烈，可惜的是为了宣传不能不抓紧时间，没有太多互动。



▼两人的平行理论可快转到05:26观看。（记得开启设定的中字）



此外，朴叙俊还特地 cover 了 IU 的歌曲〈Love poem〉，让原唱 IU 非常惊艳：「没想到你唱得那么好～」还被许俊硕骂是个「骗子」，大家都对朴叙俊的唱功给吓到，朴实又温暖的歌声真的是太好听了。



▼朴叙俊唱〈Love poem〉中间 IU 还帮忙 feat. 一下，氛围超棒，可快转到42:20观看。



而郑胜吉也演唱了 IU 的〈Knees膝盖〉（影片位置19:15），许俊硕则和 IU 合作了〈A Dreamer〉（影片位置29:15）展现了 RAP 的实力～。



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