FIFTY FIFTY 才刚被称是小公司的奇迹，〈Cupid〉却卷入抄袭争议？土耳其歌手主张与自己的歌曲相似

27日，土耳其歌手 Evrencan Gunduz 通过自己的 IG 表示：「FIFTY FIFTY 制作了非常棒的歌曲，让我们一起来听吧！但是这首歌怎么听起来这么熟悉。」

公开的影片中，这位歌手听到〈Cupid〉后露出微妙的表情，听到自己的歌曲〈Sen Askimizdan〉后惊讶地跟著唱，贴文还标记 FIFTY FIFTY 的帐号。据悉，〈Sen Askimizdan〉是 Evrencan Gunduz、Melisa Karakurt 与 Ece Cansu 在2017年发行的歌曲。

对此，FIFTY FIFTY 所属社 ATTRAKT 相关人士回应：「虽然认爲不是抄袭，但是正在向原作（作曲团队）方面确认。作曲团队全都来自海外，因为时差问题，公司的正式立场将会在之后公布。」

不过这已经在韩网引发热烈讨论，韩网友：「天呐 真的很像...」、「女生的部分是一样的」、「晕，导入部分和女生唱的部分一模一样啊」、「周围的人都说歌曲很好听说」、「听说海外粉丝之间早就说过」、「第一次听，感觉一模一样」、「音色和唱法也差不多」、「虽然差不多，但是是否抄袭还是不太清楚」、「因爲原唱听起来差不多，所以才会提出问题吧」、「从1分14秒开始听吧 一模一样」、「这是常见的旋律」、「口哨的地方也很像」等等。

＊网友剪辑的对比：

FIFTY FIFTY 今年2月发行的〈Cupid〉在4月29日的 Billboard Hot 100 排行榜上排名第50位，呈现出持续上升的趋势，甚至还刷新韩国女团出道后以最短时间进入榜单的新纪录，近日还与华纳唱片签约，将正式进军美国市场。



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