古天乐旗下的子公司推出的男团XODIAC已正式出道：成员在SHOWCASE上大洒男儿泪！

恭喜！恭喜！由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ Newbies打造首队的K-POP男团XODIAC已於昨日（25日）强势出道。

作为OCJ Newbies今年力捧的9人新男团，XODIAC昨日出道日宣传攻势一浪接一浪，下午先在首尔YES24现场大厅举行出道发布会，傍晚时份公开出道歌《THROW A DICE》的MV，到晚上再举行DEBUT SHOWCASE，并落力演出100分钟，预告「怪物新人」正式诞生。



XODIAC 9位成员分别来自各地，当中包括韩国成员LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、两位香港成员SING和LEO，以及来自印尼的ZAYYAN。9人先现身下午的出道发布会，并在现场又唱又跳出道歌《THROW A DICE》，当中现场吸引近百韩国记者采访，XODIAC出道的新闻更一度登上热搜。



到晚上SHOWCASE上，6位成员LEX、SING、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN打头阵表演Pre-debut song（出道前传歌）《CALLING》，紧接9位成员就齐齐出场，同现场粉丝打招呼并作自我介绍。



XODIAC在现场即兴表演及玩游戏，身为「门面担当」的SING就最识冧粉丝，不时在现场派心送飞吻，又大卖萌样，冧晕粉丝。SHOWCASE尾声总队长LEX再率领其余5位成员表演《MIDNIGHT SKY》，之后各成员轮住致辞，大讲出道感受。不过9人由练习生经历到终於出道，过程亦相当不易，所以致辞时他们既激动又感动，除了总队长LEX以身作则尽显大哥哥的风范外，基本上所有成员都忍不住流下男儿泪。



两大香港成员SING和LEO离乡别井远赴韩国追梦，二人在台上亦表现得十分感触，LEO表示：「多谢粉丝和朋友到场，最可惜是家人未能亲自到场，挂念家人。能够和成员一齐出道十分开心，自己当初来韩国时甚么都不认识，但可以到现在出道感觉很神奇。」SING同样多谢粉丝的支持，亦感激终於出道，并直言想念妈妈和妹妹，更承诺：「以后赚到钱会买房子给妈妈。」



随着XODIAC携《THROW A DICE》正式出道后，他们亦随即宣布将於下月 30日在荷兰，以及6月1日在伦敦举行SHOWCASE，一出道即冲出亚洲，勇闯欧洲，认真厉害。而於昨日公开的《THROW A DICE》MV中，9位成员齐集澳门进行拍摄，MV於YouTube上架5小时即冲破10万点击。



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