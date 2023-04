古天乐旗下的子公司推出的男团XODIAC已正式出道：成员在SHOWCASE上大洒男儿泪！

恭喜!恭喜!由天加一文化传媒(One Cool Jacso Entertainment)旗下公司新人厂牌OCJ Newbies打造首队的K-POP男团XODIAC已於昨日(25日)强势出道。

作为OCJ Newbies今年力捧的9人新男团,XODIAC昨日出道日宣传攻势一浪接一浪,下午先在首尔YES24现场大厅举行出道发布会,傍晚时份公开出道歌《THROW A DICE》的MV,到晚上再举行DEBUT SHOWCASE,并落力演出100分钟,预告「怪物新人」正式诞生。



XODIAC 9位成员分别来自各地,当中包括韩国成员LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、两位香港成员SING和LEO,以及来自印尼的ZAYYAN。9人先现身下午的出道发布会,并在现场又唱又跳出道歌《THROW A DICE》,当中现场吸引近百韩国记者采访,XODIAC出道的新闻更一度登上热搜。



20230425 XODIAC DEBUT SHOWCASE [THROW A DICE]



