郑恩地确定出演《日夜不同的她》，搭档崔振赫：白天、晚上竟然是不同年龄

歌手兼演员郑恩地确认出演JTBC新土日剧《日夜不同的她》。
据郑恩地所属经纪公司IST透露，郑恩地将在《日夜不同的她》中饰演20代就业准备生「李美珍」。
[#정은지 뉴스] 정은지, JTBC ‘낮과 밤이 다른 그녀’ 출연 확정..8년차 취준생 변신[공식]#정은지 #은지 #Apink@JeongEunJi_Xhttps://t.co/Nb5UpMOdD5 pic.twitter.com/0X7n6CSifZ— IST ent (@ist_ent) April 30, 2024
《日夜不同的她》是一部罗曼史喜剧片，讲述了突然某一天被困在中、老年时间里的就业准备生和与之纠缠的检察官之间的故事。 「李美珍」为了找到心仪的工作奋斗了8年，但因某一次偶然事件，只要每天太阳升起就会变成中年人，只有等到太阳落下才会变回原本的20多岁花漾少女。 与郑恩地搭档的男主角则是崔振赫。
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该剧目前正如火如荼拍摄中，虽未有正式剧照，但有剧组演员私下已公开现场合影或侧拍影片，除了崔振赫和郑恩地之外，李姃垠也倾力加盟。
은지 X '낮과밤이다른그녀'— PinkSunshine0419 (@PinkSunshine419) April 19, 2024
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은지 X '낮과밤이다른그녀'— PinkSunshine0419 (@PinkSunshine419) March 5, 2024
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