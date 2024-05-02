郑恩地确定出演《日夜不同的她》，搭档崔振赫：白天、晚上竟然是不同年龄

歌手兼演员郑恩地确认出演JTBC新土日剧《日夜不同的她》。

据郑恩地所属经纪公司IST透露，郑恩地将在《日夜不同的她》中饰演20代就业准备生「李美珍」。



《日夜不同的她》是一部罗曼史喜剧片，讲述了突然某一天被困在中、老年时间里的就业准备生和与之纠缠的检察官之间的故事。 「李美珍」为了找到心仪的工作奋斗了8年，但因某一次偶然事件，只要每天太阳升起就会变成中年人，只有等到太阳落下才会变回原本的20多岁花漾少女。 与郑恩地搭档的男主角则是崔振赫。



该剧目前正如火如荼拍摄中，虽未有正式剧照，但有剧组演员私下已公开现场合影或侧拍影片，除了崔振赫和郑恩地之外，李姃垠也倾力加盟。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻