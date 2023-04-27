Netflix动作科幻影集《末日骑士》底层代表金宇彬VS掌控资源反派宋承宪：「不怕反派坏，就怕反派长太帅！」

【全新剧照&今日公开的正式预告】恢复状态的魅力男神「金宇彬」VS 出道第28年的不老男神「宋承宪」，这个组合看来是非追不可了。

将在下个月中上线的 Netflix 动作科幻影集《末日骑士》公开了主要演员的多张剧照，其中，新旧世代男神金宇彬和宋承宪的正面对决，将成为作品的一大看点。



本剧改编自人气网漫，讲述在西元2071年，严重的空气污染迫使人类仰赖呼吸器维生，仅存1%的人口在急遽沙漠化的韩半岛生活著，社会阶级的制度下订定了严格的规定迫使大家遵守，具备非凡战斗实力的传奇快递司机「5-8」（金宇彬 饰）遇到了难民少年「四月」（姜有锡 饰）后，发生的一系列故事。



▼《末日骑士》正式预告：

▼《末日骑士》正式前导预告：



【人物简介】

▼金宇彬饰演无人能及的传奇快递司机「5-8」，难民出身的他具有超强的战斗力，成为难民们唯一的希望，救世主般的存在。



▼宋承宪饰演千明集团的唯一继承人「柳锡」，在这个没有氧气呼吸器就无法生存的混乱世界里，他以贩卖氧气掌控著全球人民的死活。



▼姜有锡一心想成为快递员的「四月」，仰慕著传说级人物「5-8」的难民少年。



▼李絮饰演国防情报司令部军人「雪娥」，是四月的救命恩人，并像家人一样照顾著他。



Netflix《末日骑士》预计5月12日上线。

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