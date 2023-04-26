古天樂旗下的子公司推出的男團XODIAC已正式出道：成員在SHOWCASE上大灑男兒淚！

恭喜！恭喜！由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造首隊的K-POP男團XODIAC已於昨日（25日）強勢出道。

作為OCJ Newbies今年力捧的9人新男團，XODIAC昨日出道日宣傳攻勢一浪接一浪，下午先在首爾YES24現場大廳舉行出道發佈會，傍晚時份公開出道歌《THROW A DICE》的MV，到晚上再舉行DEBUT SHOWCASE，並落力演出100分鐘，預告「怪物新人」正式誕生。



XODIAC 9位成員分別來自各地，當中包括韓國成員LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN。9人先現身下午的出道發佈會，並在現場又唱又跳出道歌《THROW A DICE》，當中現場吸引近百韓國記者採訪，XODIAC出道的新聞更一度登上熱搜。



到晚上SHOWCASE上，6位成員LEX、SING、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN打頭陣表演Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》，緊接9位成員就齊齊出場，同現場粉絲打招呼並作自我介紹。



XODIAC在現場即興表演及玩遊戲，身為「門面擔當」的SING就最識冧粉絲，不時在現場派心送飛吻，又大賣萌樣，冧暈粉絲。SHOWCASE尾聲總隊長LEX再率領其餘5位成員表演《MIDNIGHT SKY》，之後各成員輪住致辭，大講出道感受。不過9人由練習生經歷到終於出道，過程亦相當不易，所以致辭時他們既激動又感動，除了總隊長LEX以身作則盡顯大哥哥的風範外，基本上所有成員都忍不住流下男兒淚。



兩大香港成員SING和LEO離鄉別井遠赴韓國追夢，二人在台上亦表現得十分感觸，LEO表示：「多謝粉絲和朋友到場，最可惜是家人未能親自到場，掛念家人。能夠和成員一齊出道十分開心，自己當初來韓國時甚麼都不認識，但可以到現在出道感覺很神奇。」SING同樣多謝粉絲的支持，亦感激終於出道，並直言想念媽媽和妹妹，更承諾：「以後賺到錢會買房子給媽媽。」



隨着XODIAC攜《THROW A DICE》正式出道後，他們亦隨即宣佈將於下月 30日在荷蘭，以及6月1日在倫敦舉行SHOWCASE，一出道即衝出亞洲，勇闖歐洲，認真厲害。而於昨日公開的《THROW A DICE》MV中，9位成員齊集澳門進行拍攝，MV於YouTube上架5小時即衝破10萬點擊。



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