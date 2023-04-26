【韩网热帖】LE SSERAFIM被指多次借鉴西班牙歌手Rosalía

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有网友整理了多个相似点，包括节奏、唱腔、出场方式（在舞台上剪断头发）、MV画面（戴猫耳安全帽骑机车）等等，称LE SSERAFIM三次回归的主打歌都有借鉴Rosalía。

Rosalía开发出这一唱腔是因为曾患声带结节，机车和安全帽的设计来自童年和母亲一起生活的经历，对她而言是有独特意义。 LE SSERAFIM成员还曾在采访中提及很欣赏Rosalía。

此外，Rosalía是一位西班牙唱作女歌手，曾获得五项拉丁葛莱美奖和一项葛莱美奖，有西班牙小天后之称。

相似点整理帖： https://theqoo.net/2784732045

韩国网民评论：

1. 不止抄袭，还只抄同一位歌手.. ㅠ

2. 太过分了，丢人...

3. HYBE让K-POP颜面尽失

4. 怎么会有这样的大型企划社

5. 还不如买版权来翻唱，真无语

6. 你们是Rosalía宣传大使吗？

7. 以后要把你们称作「LE Salía」吗？

8. 不是某首歌的概念参考了某首歌而已，而是整个团被人看做的特色的东西全部来自特定歌手的identity，真的很震惊

9. 把并非自己叙事和身份的东西拿来售卖，怎么还能做出一副了不起的模样？ 不是堂堂正正的概念吗？ 真的太失望了... 不论歌曲、唱腔、编舞，原来只是遵从公司指示的抄袭提线木偶

10. 我不觉得是因为喜欢Rosalía风格所以用LE SSERAFIM的方式进行诠释... 原样拿过来的东西太多了，真的是拼凑感，受到冲击... 一直以为她们是讲述自己故事的艺术家

11. 原本觉得概念和歌曲都很棒，失望ᅲ

12. 原来她们自己也知道啊，这样就不能只抨击所属社了

13. 标榜堂堂正正和勇敢的概念，居然只是个模仿女团吗

14. 既然成员们都公开提到Rosalía，确实可以护航说原本就没有隐瞒的意思。 但这样一来，跟YouTube上那些擅长翻唱的一般人有什么区别？ 这不是已经出道的歌手该做的事。

出处：https://theqoo.net/2784732045，https://theqoo.net/2785018120

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