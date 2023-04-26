拍摄《浪漫医生金师傅3》瘦了7公斤！安孝燮还透露：为了「那场戏」努力运动了，请大家期待！

今日（26日）《浪漫医生金师傅3》主演安孝燮、李圣经作爲嘉宾出演 SBS POWER FM《崔华静的POWER TIME》。

节目中，有位听众留言：「宇镇医生～听说身材变得更好了，是为了这部剧特别做运动了吗？做了什么样的运动呢？」安孝燮说：「运动呢...到拍完那场戏为止都努力运动了。」因爲再讲下去可能会剧透，所以李圣经马上说：「请大家期待！马上就出来了。」昨日公开的宣传影片中，还提前「剧透」安孝燮的身材，让人期待这场戏 XD



接著，安孝燮还说：「我是那种一拍摄就会瘦很多的类型，在那以后又瘦了7公斤。」李圣经说：「别再减了！你少了1公克我都会伤心的，徐宇镇。」安孝燮也回答：「知道了！」直接提及剧中恋人徐宇镇的名字，展现与众不同的默契。

안효섭 상탈씬 이후로 촬영하면서 7kg 빠졌다니까

급 우진은재 등장ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



은재: 그만 빠져 너 1g이라도 없어지는거 나 속상해 서우진

우진: 알았다



우진은재 은탁아름 이러고 논대요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/TZXLFJOA9u — so｡ﾟෆ (@____oS2o____) April 26, 2023

而《浪漫医生金师傅3》即将在28日首播，在上一季「Reset 之吻」过后，徐宇镇＆车恩彩已经是交往三年的情侣，全新一季两人会有什么样的互动，也令人期待呢！



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