IVE安兪真被黑粉恶意P丑图！同队成员Liz＆张员瑛也中招过ㅠㅠ

人嘛，又不是钞票，做不到人人都喜欢！

这句话真心适用於每一个人，尤其是靠著民众的喜欢和支持而生存的爱豆成员们，既有无论如何都会支持他们的忠心粉丝，也有他们无论做什么都会讨厌的黑粉。 对於一出道就站在人气巅峰的IVE，年轻的成员们承受了很多的诋毁。

日前，韩网上出现了一则名为「安兪真这张照片让人看得毛骨悚然」的帖子，原图是安兪真今年2月通过SNS公开的一张自拍照，却成了黑粉丑化她的道具，被P得没了睫毛，脸型、鼻子和嘴巴全部加宽，令原本甜美与清爽感并存的安兪真一下子特色全无， 黑粉四处传播修过了的图片，恶意攻击安兪真的容貌。



此前，队友Liz和张员瑛也被同类黑粉丑化过，把Liz修成水肿脸、胖身材；把张员瑛的身材直接修成了瘦如骷髅的诡异模样，随之而来的就是不明真相的网友们的容貌攻击，同样也引起了不少没看过真实原图的粉丝对她们身材与健康的担忧。



黑粉们此类恶劣行为被曝光之后引来无数网友的关注和评论，大家纷纷表示：「这帮人好闲啊」、「人生不要活成这样」、「真的有人在交流版里用丑图刷屏，都是故意的」等。

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