《车贞淑医生》收视率飙破2位数！严正化开启住院医师生涯！当众大喊「早已丧夫没老公」金炳哲超傻眼（EP.3 - 4）

[有雷]剧情在观众们期待之上的《车贞淑医生》，才播出4集收视率已经突破10％，原本只是家庭主妇的严正化，决心为自己活一次，顺利进入医院工作后，除了缺乏实务经验，还必须隐藏自己与老公和儿子的关系！提心吊胆的生活让她每天充满惊吓！

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年轻时为了家庭而放弃成为一名医师的车贞淑（严正化饰），虽然高分通过考试，但却因年龄以及曾换肝的身体状况而被淘汰，原本要去旅游散心的她，却在机场接到医院打来的电话，结局反转让她顺利进入了医院的家庭医学科！但她却没预料到，家医科的指导教授竟是老公的初恋情人崔胜熙！



车贞淑重新回到职场，让家人相当不谅解。女儿觉得再也没人接她下课，婆婆大呼不想做家务事，同在医院的老公更是担心两人的关系曝光，也担心老婆发现自己与初恋情人还在谈婚外情，儿子也小心翼翼在医院不敢太靠近妈妈，全家人都必须重新调整生活步调，车贞淑虽然感到辛苦，但却希望家人能够支持鼓励她完成自己的梦想。



幸好医院中还有一位新来的医师Roy Kim（闵旴赫饰），正好就是为车贞淑进行肝脏移植的医师，Roy Kim外型帅气在医院人气超高，当然他也成了唯一知道车贞淑老公与儿子的人，也帮忙隐瞒这个秘密，成了车贞淑唯一能倾诉的对象，以关心病患为由，特别注意车贞淑的状况，暗中默默支持著她的梦想。



久违回到职场，车贞淑显得生疏，也时常被很凶的女前辈骂，自己被骂就算了，她更无法接受儿子被羞辱，好几次都差点露出马脚。她也参与了聚餐，她就像突然获得了自由，在吃饭时大口喝酒，放声大笑，还带动气氛唱歌，表现得相当自在。被教授问到「你一开始是全职主妇，家境一定不错，老公是做什么的呢？」让徐仁豪（金炳哲饰）吓得要命，没想到车贞淑直接回答「我老公死了很久了！已经想不起他的脸了」让徐仁豪口中的酒都喷了出来！也让Roy Kim暗暗笑了起来。



徐仁豪看见老婆在医院与Roy Kim关系似乎不错，而车贞淑也发现老公买了名牌的手炼送给初恋情人崔胜熙！虽然车贞淑为当年自己介入了别人的恋情而郑重道歉，但她却没想到老公原来一直都没放弃初恋〜车贞淑能应付繁重的医师生活吗？也能发现老公的秘密吗？



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