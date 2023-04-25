韩网曝光李升基婚礼答谢礼：一个花瓶+一封信！相比玄彬＆孙艺真百万回礼落下风！

李升基一家的举动再一次登上热搜，还被韩网拿来与前辈玄彬、孙艺真夫妻做比较。

4月初李升基与女友李多寅举办了盛大的婚礼，光婚礼场地租借费就至少1个亿（韩币，下同），加上鲜花布置约2300万、答谢礼等费用，耗资2个亿，这还不算新人的礼服、饰品等。 据韩媒《体育朝鲜》报导称，李升基李多寅婚礼答谢礼物是一尊瓷器花瓶，价值约7万块，同时新人还附上了一封短信，上面写道：「如花瓶里插著的盛开的花朵一样，谢谢您祝福我俩的将来。 我们的内心也会充满著香气，尽情绽放，好好生活。 升基，罗允敬上。」



双李联姻的答谢礼很快就引起了网友的关注，不少人联想到了此前顶流夫妇玄彬和孙艺真婚礼，他俩的婚礼场地租金为4000万，现场鲜花布置为2500万，警卫费1000万起，新人共邀请了200位宾客，餐费标准位28万/人，这场婚礼夫妻俩共花费1.3亿多。 婚礼后玄彬、孙艺真夫妇还为宾客们送上了价值百万的答谢礼，其中包括3瓶Tom Ford的香水、美容品牌Barnab的按摩滚轮、以及法国顶级水晶品牌Baccarat的玻璃杯套装。 可以想见夫妻俩对宾客毫不吝啬。



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