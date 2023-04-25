《朝鲜律师》收视率飙高！禹棹奂不知爱上公主，浪漫求婚苞娜！不经诉讼也能严惩大官第二代〜（EP.7 - 8）

[有雷] 《朝鲜律师》终於祭出粉红LoveLine收视率也节节高升，禹棹奂终於感受到苞娜在自己生命中的存在相当不平凡，更表达自己心意向她求婚，不过苞娜却担心自己的公主身份曝光后将影响与禹棹奂的感情，只得拖延。这次惩罚的对象是元相之下大官的秋英宇，复仇计画再下一城。

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《朝鲜律师》姜翰秀（禹棹奂饰）自故乡事件后由里长口中得知，造成父亲之死的关键书信，在当今公主的手上。於是开始透过多方管道求见公主一面，不过都吃了闭门羹。殊不知公主远在天边近在眼前，而扮成平民「所愿」在旅阁中帮忙的公主妍珠（苞娜饰），担心自己的身份曝光，只希望快乐的时光能够多一天是一天。



村内一位下人被指称为杀人嫌犯而遭到羁押，其幼儿找上了姜翰秀，而姜翰秀也协助孩子完整写下了状纸进行诉讼。不过真凶却是朝廷大官秋英宇的儿子。秋英宇苦心培养希望自己的儿子出人头地，也不断对其施加压力，要他务必考上科举，望子成龙的心态，最终转为放弃以及冷言冷语的讽刺，也让他的儿子开始出现严重耳鸣以及行为偏差。



秋英宇为了保全自己的儿子，自然用自己的势力为其脱罪，更是诬陷一位无反抗之力的平民，让他羁押后也在牢内受尽折磨，最后屈打成招认罪。嫌犯的幼儿与妻子几乎无法接受，但也只能放弃诉讼。姜翰秀用心设下了一个陷阱，让真凶不经过诉讼庭审仍受到法律的制裁。最后真凶被判绞刑，秋信宇除了目睹儿子被行刑，更因此招来元相不满而被杀死在儿子墓前。



姜翰秀的复仇拼图又完成了一块，他也发现身边不可或缺的就是总在危急时救他一命的所愿，於是向所愿求婚，表达了自己的心意。所愿担心的却是自己的公主身份即将曝光，两人关系是否因此生变？



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