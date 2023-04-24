首次公开的「98Line」成员合照！李绣至：「彬啊，真的很爱你，谢谢你成爲我们的朋友」

24日，THE ARK＆UNI.T成员李绣至（汉拏）在自己 IG 写下：「想说的话太多了。我一直都想告诉你，早知道就鼓起勇气了。」

她接著说：「谢谢你在最美丽的年纪和我们在一起，谢谢你向美得让人舍不得打开的礼物一样来到我们身边。就像你说一样，你真的是世界上最帅气的人。确实是那样，很荣幸可以见到这样的你。」

「抓住我的手，在需要某人的时候，I'll be that somebody。你喜欢的我们的歌曲，如果能在某个时间曾给你带来一点安慰的话，那就太好了。还有没能像歌词那样握住你的手 对不起...我也通过你们的歌曲做了很多梦，放松地进行呼吸。你也给我，还有很多爱你的人带来了光。我们6个人有能互相回忆的歌曲，真的很感谢。」

「现在通过你，我正有著新的梦想，我要成为照亮黑暗的光通道，我变得更单纯，更胆大，现在好像没什么可害怕的了。我会扶起瘫坐在地上的人、牵著独处的人的手一起走下去、

助失去梦想的人实现新的梦想，让失去笑容的人重拾喜悦。在天堂的你一定会说『没错绣至啊！就是那样』，我会想念著你，并加油到底的，所以我们一定要再见面。」

她还说道：「还有，你深爱的家人们也会成为我们的家人，我们会陪伴他们的。可能会因爲有太多的儿子女儿、姐姐哥哥们而闹哄哄的。我知道你不会担心，所以你也不要担心了。」

最后，李绣至说：「彬啊，真的很爱你。非常感谢你，也非常想你。等到那天的时候我们一定要再见面，谢谢你成爲我们的朋友。」而李绣至出生於1998年，与文彬同岁，她公开的照片中还有胜寛、严智、信飞、雄宰等被称爲「98Line」的成员们。

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