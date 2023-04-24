2020年热门漫改剧《女神降临》再度被提起！ASTRO车银优正在经历这一切，想想都觉得特别心痛

希望车银优能挺过这艰难的时刻。

2020年 tvN 推出的热门漫改剧《女神降临》对许多剧迷们来说是值得一再回味的浪漫喜剧，但中间有一段非常悲伤的剧情，让男主角车银优与他所饰演的校园男神「李修豪」角色，出现了重叠的经历，让人特别感伤。



剧中，李修豪的好友郑世延（SF9姜澯熙 饰）是男团成员，因假新闻等网路霸凌而离世，当时修豪错过了好友世延的电话，好友的离开影响他很深，也一直活在自责之中。



上周（19日晚间），车银优所属的ASTRO同团成员文彬，被经纪人发现在家中停止呼吸，紧急报警送医，但未能救回一命，非常遗憾地离开了大家。

许多追过《女神降临》的网友都想起了这一段难过的片段，也因为车银优必须经历这段好友离世的重叠经历，而感到相当惋惜，难以想像他正在遭受的痛苦情绪：「银优啊，一定要挺过这个阶段，加油。」、「我的好友也在上个月离开，真的好痛苦，当时有其他朋友陪著我，才渐渐接受这一切」、「相信车银优身边的人都会好好地陪著他的」、「一定要像剧中的修豪一样，撑过去！然后走出来，你一定可以的」、「车银优行程也非常满，希望公司更加更加的重视旗下艺人，不要再重蹈覆辙了」

同剧的女主角文佳煐，还有特别出演的姜澯熙，也都是和文彬一样童星出身，也纷纷用自己的方式悼念友人。



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