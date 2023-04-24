《杀戮罗曼史》李荷妮上新闻节目自曝过往辛酸：「也有人认为我是花瓶，叫我不要演戏了赶快嫁人就好」

演员李荷妮近年来有许多大小萤幕作品，也消化各式题材尤其是喜剧，证明了她的演技实力，也受到许多观众们的喜爱。日前她登上电视新闻节目宣传新作，也提到了自己出道后所经历的难堪时刻，甚至曾被人批评「不是当演员的人才，赶紧嫁人吧！」

4月22日李荷妮与李善均受邀来到JTBC《Newsroom》，对於两人最近共同主演的电影新作品《杀戮罗曼史》进行宣传，并与大家分享幕后小故事。在《杀戮罗曼史》试映会后流下了眼泪的李荷妮也引发话题，她被问到当时为何会流泪呢？李荷妮澄清绝对不是大家所说的因为李善均与导演当时所说的话而引起，而是因为太投入片中孔明所饰演的角色才流泪的。





继多年前的电视剧《料理绝配》后睽违13年李荷妮再度与李善均合作演出，她觉得有些部分完全没变所以相处很自在，有些部分又变得很不一样而更棒了。演员再度合作时恐怖的是会跟对方说，「你想怎么做？我都会配合」这句话。李善均也附和拍摄现场笑声不断，也历历在目。



《杀戮罗曼史》剧情描述一位因为瘪脚的演技而成为国民笑柄的顶级演员，与财阀相遇后所展开的喜剧故事。李荷妮则是强调本次片中的角色是位相信自己而迎接挑战的人物，她也表示自己过往曾被批评「不是当演员的人才，赶紧嫁人去吧」，但同时也遇到了鼓励她的恩人，让她坚持到现在。



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