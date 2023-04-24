首次公開的「98Line」成員合照！李繡至：「彬啊，真的很愛你，謝謝你成爲我們的朋友」

24日，THE ARK＆UNI.T成員李繡至（漢拏）在自己 IG 寫下：「想說的話太多了。我一直都想告訴你，早知道就鼓起勇氣了。」

她接著說：「謝謝你在最美麗的年紀和我們在一起，謝謝你向美得讓人捨不得打開的禮物一樣來到我們身邊。就像你說一樣，你真的是世界上最帥氣的人。確實是那樣，很榮幸可以見到這樣的你。」

「抓住我的手，在需要某人的時候，I'll be that somebody。你喜歡的我們的歌曲，如果能在某個時間曾給你帶來一點安慰的話，那就太好了。還有沒能像歌詞那樣握住你的手 對不起...我也通過你們的歌曲做了很多夢，放鬆地進行呼吸。你也給我，還有很多愛你的人帶來了光。我們6個人有能互相回憶的歌曲，真的很感謝。」

「現在通過你，我正有著新的夢想，我要成為照亮黑暗的光通道，我變得更單純，更膽大，現在好像沒什麼可害怕的了。我會扶起癱坐在地上的人、牽著獨處的人的手一起走下去、

助失去夢想的人實現新的夢想，讓失去笑容的人重拾喜悅。在天堂的你一定會說『沒錯繡至啊！就是那樣』，我會想念著你，並加油到底的，所以我們一定要再見面。」

她還說道：「還有，你深愛的家人們也會成為我們的家人，我們會陪伴他們的。可能會因爲有太多的兒子女兒、姐姐哥哥們而鬧哄哄的。我知道你不會擔心，所以你也不要擔心了。」

最後，李繡至說：「彬啊，真的很愛你。非常感謝你，也非常想你。等到那天的時候我們一定要再見面，謝謝你成爲我們的朋友。」而李繡至出生於1998年，與文彬同歲，她公開的照片中還有勝寛、嚴智、信飛、雄宰等被稱爲「98Line」的成員們。

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