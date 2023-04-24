送走挚友钟铉+Sulli+具荷拉的IU悼念文彬：看过太多因为艺人这份职业而痛苦的同仁和朋友，痛心又可惜

歌手兼演员IU在近期的采访中提到了ASTRO成员文彬。

IU和朴叙俊主演的电影《Dream》即将於4月26日上映，近期他们一直在为影片做宣传，因此接受了不少采访。 4月20日采访当天突然传出ASTRO成员文彬在家中身亡的消息，韩娱圈陷入一片哀悼氛围。 采访途中IU也提到了相关事情，表示：「一早上就听到这么遗憾的消息，我的心情到现在一直都很不好，我看到太多（因为艺人）这个职业而痛苦的同仁和朋友们了，真的很可惜。 希望社会能够很自然地接受（我们这类人）也会痛苦也会疼，希望大家都能够互相关怀一下。 每次听到这类消息我都会想『自己一定要更多地关怀身边的朋友』，他（文彬）身边的人和同仁们现在心情一定很沉重。 希望大家都能好好照顾彼此，互相应援。」



IU的此番发言也是真心话，她连续3次失去挚友，2017年12月SHINee钟铉以自杀的方式离开了人世，一个月后的jtbc「第32届GOLDEN DISC AWARDS」上IU表示：「 希望开心的时候可以表达开心，伤心的时候表达伤心，肚子饿的时候无力气，痛苦的时候（工作）效率下降，这些很自然的事情可以自然地表达出来，也能够很自然的被大家接受。 尤其是艺人们做的是安慰人的职业，大家的专业意识很好，但生而为人也希望我们可以照顾好自己，不要因为安慰别人而自己忍受痛苦，这样反而会生病，不希望再发生这种事情了。」 以自己的方式悼念逝去的同仁故友。

但在2019年10月、11月，IU又接连送走了Sulli和具荷拉两位闺蜜，悲痛心情可想而知，因此她这次再闻后辈文彬之事倍感惋惜。



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