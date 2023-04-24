这是韩国STYLE！胜利近况曝光，和外国友人聚餐炫花式开酒瓶法

胜利大炫「韩国Style」的喝烧酒方式！

2020年5月，原男团BIGBANG成员胜利因组织境外色情招商和境外赌博案等9个罪名被韩国大法院判处1年6个月的有期徒刑，之后他从陆军教导所移送至骊州教导所，并於2023年2月9日出狱。 出狱后的胜利很快就被挖出和网红柳惠媛在曼谷约会，最近他又被拍到和友人们喝酒的画面，相关影片已在twitter上传播看来，看得出胜利的状态似乎很不错。



최근 출소한 승리 근황

여자친구로 알려진 인플루언서 유혜원과 방콕의 한 특급호텔에서 목격됨, 승리는 상습도박, 성매매처벌법 위반 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월 복역하고 지난 달 9일 여주 교도소에서 만기 출소함 pic.twitter.com/bDl3o5LlUQ — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) March 22, 2023

影片中胜利介绍说「这是韩国STYLE」，之后用绚烂的技巧转动酒瓶，引得周围的朋友笑声阵阵。 据韩媒报导称，和胜利同桌聚餐的友人是印尼的一名企业家兼博主，从事与医疗相关的工作。 韩媒援引了这位印尼网红的话，称：「很多人非常好奇胜利，我都不知道他这么出名。 他现在无论是身体还是精神上都很健康。 我问他父母怎么样了，他说还不错，他很喜欢聊天，话也很多。 我以为他会像谷歌照片里那样金发+化妆，原来并不是那样啊。 我还问他想不想接受采访，他说现在不行，他还没做好准备。 坐过牢就很难被宽恕，大家也都认识他，工作很难找，在韩国社会性制裁很严重，大家都只相信媒体说的话，（在韩国）不努力学习，不上好学校就是失败的。 服务生要求合照，还夸他很帅，也不知道可不可以在vlog上发他的事情，现在胜利希望自己的知名度不要那么高，也不打算站在大众面前。」



출소 후 지인 인스타에 올라온 승리 근황

사람 안 변한다 pic.twitter.com/9QjykaXglB — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) April 23, 2023

相关影片在韩网上火速传播开来，有粉丝留言称：「想念胜利」、「他是韩媒的受害者，是好人，请相信他」、「看到他战胜了一切，既伤心又开心」等，也有不少网友表示：「毫无反省态度」、「他是不是离不开这些东西」等。

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