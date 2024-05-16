KINGKONG by STARSHIP推演员乐团「Kongaltan」！申譞洙、孙宇贤、申承浩等「被抓来」组团

经纪公司KINGKONG by STARSHIP上月底推出了全新YouTube综艺节目《Kongaltan》，近日还因李栋旭的做客创造了些话题，到底「Kongaltan」是什么？

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就综艺来说，《Kongaltan》是档讲述来往於「Real」（真实）和「Fake」（欺骗），五个青春（指年轻人）之间令人哭笑不得的成长故事……以上是官方在开播前的说法，相当卖关子，另外再透过海报透露「国内第一个演员乐团『Kongaltan』诞生」，成员有申譞洙、孙宇贤（又译孙佑弦）、申承浩与韩旻（한민）与柳贤秀（유현수）。



「想征服珠穆朗玛峰的男人――申譞洙」，1989年生的申譞洙为队上大哥，曾主演《青春时代》、《黄金光辉人生》与《加油吧威基基2》等，在2020年签约KINGKONG by STARSHIP，去年2023因主演《放学后的战争活动》「李春浩中尉」一角收获更多人气。



「对乐团是真心的牛奶色狗狗――孙宇贤」，孙宇贤同为1989年生但小了几个月是二哥，曾两度以男团「三剑客」与「X-5」出道，2021年主演BL剧《致我的星星》（To My Star）爆红后签约了KINGKONG by STARSHIP，2022演了《致我的星星2》再获好评，去年还挑战舞台剧，目前也有新戏《春画恋爱谈》准备中。



「大『韩民』国儒教男孩*――韩旻」，韩旻1995年生在Kongaltan排行老三，但却是成员里最早加入KINGKONG的，2014年加入时KINGKONG，KINGKONG还不在STARSHIP旗下，加入至今已10年。韩旻出道不久便成年，在《出生的秘密》里演金英光青少年时期，这几年较新的作品是演出《朝鲜律师》、《闪亮的西瓜》配角。（*儒教男孩女孩指保守的意思）



「KINGKONG巨人宝宝――申承浩」，申承浩也是1995年生，原为模特儿，2018加入KINGKONG by STARSHIP至今，以《18岁的瞬间》、《D.P：逃兵追缉令》系列、《还魂》系列、《弱美男英雄》等作品闻名，正准备电影《飞行员》拍摄。



「KINGKONG未来的清新MZ――柳贤秀」柳贤秀完全还没出道，只演过学校舞台剧公演，资料并不多。特别的是，他和申譞洙「撞名」，名字都叫「현수」，因此KINGKONG职员或前辈会叫他「小贤秀」以区别。



就像官方说的「虚实来回游走」，Kongaltan像是被代表逼迫似的组团，成员半演半真心(?)阻止团名取叫「Kingkong Five」，自己决定团名「Kongaltan」（콩알탄），Kongaltan谐音自「豆粒弹」，一种小拉炮。他们对队长选拔也相当有野心，虽然对‎拍李栋旭马屁可能更有抱负(?)。



而他们究竟有没有乐团实力？代表要他们去学乐器、年末要发行冬季歌曲，目前看来韩旻已有鼓手实力，他在《闪亮的西瓜》里当SPINE9鼓手是真实力，而孙宇贤是爱豆歌手出身还会弹吉他、会创作，剩下申譞洙、申承浩与柳贤秀的音乐实力尚未被发掘（申承浩自称有20年小学直笛经验XD），得将《Kongaltan》继续看下去才能揭晓。

▼韩旻私下练鼓、《闪亮的西瓜》乐团SPINE9（HIGHER）表演



▼孙宇贤替《致我的星星》两季分别打造〈To My Star〉与〈Every Single Moment〉也亲自献唱



《Kongaltan》每周五下午7点上架新集数，目前已播至第2集，还有多支特别影片公开，特别演出的公司同事除了前辈李栋旭之外，还有大势女团IVE以影片演出，帮Kongaltan想了爱豆必备的招呼语。



▼《Kongaltan》首支影片与更多形象照



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