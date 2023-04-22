韩媒曝李多寅改名4次有6个名字！李多寅回应：只改过2次而已

李多寅在和李升基恋爱、结婚之后也受到了越来越多的关注。

李升基和李多寅结婚前后连续多日登上热搜，连韩媒自己都调侃「从未有过如此多的杂音」，「不是非公开的非公开婚礼」、「不是蜜月旅行的蜜月旅行」。 这两日韩网又爆出李多寅另一件私事，她更名4次，共有6个名字。

李多寅这个名字并非是她的本名，只是为了进军娱乐圈而起的艺名，现在的本名是「李罗允」，而「李罗允」则是她第五个名字。 出生时她随父亲的「林」姓，叫「林宥卿」（音译）。 在父母离婚之后，李多寅又随妈妈甄美里姓，变成了「甄宥卿」。随著甄美里再婚，又跟了继父姓「李」，改名为「李知惠」（音译），接著又一次更名为「李主喜」（音译）。 最后因为甄美里信奉佛教，改名为了现在的「李罗允」。也就是说李多寅除了艺名之外，还有林宥卿、甄宥卿、李知惠、李主喜、李罗允等5个名字，翻遍整个韩娱圈，更名如此之多实属少见。



网友们也表示李多寅数次更名改姓其实是因为父母离婚、再婚、以及宗教信仰等问题，虽然是少见到另种人惊讶的程度，却也是个人自由，不应该戴著有色眼镜去看待这件事情。面对越传越广的消息，李多寅方面也出面解释，称自己只改过2次名字，从未叫过「甄宥卿」、「李知惠」



此外，李升基的岳母甄美里最近又卷入争议之中，她将女儿、女婿的婚礼礼金全部通过「共生共感」机构捐了出去，然而经营「共生共感」的「美里洗衣房」因商标权问题引发了争议，尚未得到解决。

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