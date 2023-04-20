【速报】ASTRO文彬被发现陈尸家中，死因调查中
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【速报】ASTRO文彬被发现陈尸家中，死因调查中

明星   2023年4月20日   星期四00:50   Sani   53

（封面图源：TVDaily）

据首尔江南警察署，ASTRO成员文彬於19日晚间8点10分左右被发现在住处停止呼吸，经纪人发现后立即报警送医，但最终未能救回一命。

警方表示现场没有发现犯罪痕迹、推测非他杀，考虑进行尸检以调查死因。 目前媒体无法与所属社取得联系。文彬灵堂将设在首尔峨山医院，出殡日期是22日。 目前文彬及妹妹文秀雅的名字已出现在葬仪场告示牌上。
（图源：TVDaily）

文彬和同队成员产贺组成小分队MOONBIN & SANHA近日正在活动中，今年1月推出第三张迷你专辑《INCENSE》，17日刚刚开通Weverse账号，原计划4月30日在台北举办演唱会《DIFFUSION》。 昨晚10时许，所属社通过SNS率先宣布取消MOONBIN & SANHA的印度尼西亚演唱会，原因是「无法避免且超出控制范围的意外状况」。

文彬2006年出演东方神起歌曲《Balloons》MV、饰演瑜卤允浩的童年时期，2009年在KBS 2TV电视剧《花样男子》饰演童年苏易正，2016年以ASTRO成员身份正式出道。突然的离开令很多粉丝感到意外和震惊。

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留言/评论
  • 太震驚，唔相信係真😭
    37分前
  • 太突然了
    47分前
  • 無法接受😭😭😭
    36分前
  • 太突然了，一路好走🙏
    47分前
  • 南無阿彌陀佛
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