韩国演艺圈的帅气兄弟档来啦！演员哥哥「孔明」帮偶像弟弟「NCT道英」宣传，性感曲风瞬间变成可爱颂
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韩国演艺圈的帅气兄弟档来啦！演员哥哥「孔明」帮偶像弟弟「NCT道英」宣传，性感曲风瞬间变成可爱颂

KPOP   2023年4月24日   星期一08:00   Mico   1

（封面图源：IG@nct_dojaejung）

大家听过小分队 NCT DOJAEJUNG 的新歌〈Perfume〉（香水）了吗？本来性感帅气的风格，在孔明的挑战下变得超可爱～。（弟弟满脸无奈的模样太真实了XD）

男团 NCT 道英在今年度以固定小分队 NCT DOJAEJUNG 推出新歌〈Perfume〉，与在玹、廷佑以三人组体制回归乐坛，在舞蹈挑战（challenge）上力邀演艺圈的各路好友相挺，其中道英则邀请了演员哥哥「孔明」一起挑战新曲的舞蹈。
（图源：FB@NCT）
（图源：FB@NCT）
（图源：FB@NCT）

▼面对自信满满又搞笑的哥哥孔明，道英的笑容与眼神意味深长～！大家自行解读．．．XD

@official_nct 손목~ 위에~ Perfume 이츠 귯~ #도영 & #공명 #DOYOUNG #공명 #Perfume #킬링로맨스 #NCT_DOJAEJUNG #DOJAEJUNG #NCT#DOJAEJUNG_Perfume Perfume - NCT DOJAEJUNG

（图源：IG@nct_dojaejung）

两人也曾在节目《全知干预视角》同框过，哥哥刻意地表现让弟弟忍不住吐槽～

▼〈Perfume〉MV，公开五天观看人次已达1563万次：

▼舞蹈版PV：

孔明最近也以全新电影《杀戮罗曼史》（Killing Romance）回归，预祝兄弟俩的新活动都能大获成功！
（图源：电影《杀戮罗曼史》海报）

▼电影预告，讲述岛国大亨乔纳森（李善均　饰）命运般爱上了隐退的顶级女明星如来（李荷妮　饰），并与粉丝俱乐部3期会员的四修生范宇（孔明　饰）相遇后，展开了一场异想天开的复出大作战：

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