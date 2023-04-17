《模范计程车2》「一号司机」金素妍出场虽短暂，气场超强大！观众：想起《IRIS》的金善华、可以加入第三季吗

复仇爽剧《模范计程车2》（港译：模范的士2》在15日播出大结局，官方也宣布确定制作第三季。
大结局中，金道奇（李帝勋 饰）和张代表（金义圣 饰）在昏迷状态下被带上车，前往某处。目睹这一切的崔主任（张赫镇 饰）、朴主任（裴侑蓝 饰）和安高恩（表艺珍 饰）也跟在可疑的车后面，得知这一情况后，金沙会立即追赶并包围他们，最后所有人都被金沙会逮捕。
金沙会把枪对准「彩虹运输」成员时，突然有一台模范计程车开进仓库，展现帅气又华丽的开车技术，同时还拿著枪狙击金沙会，并成功化解危机。原来这是张代表在进入监狱之前事先联系好的，女狙击手（金素妍 饰）说：「你最近也老是担心别人受伤吗？」张代表也介绍道：「这是我们模范计程车的一号司机。」
金素妍虽然出场时间不长，但气场十足，拿著枪从车上下来那幕超级帅气！让不少观众表示：「想起了《IRIS》的金善华」、「可以加入第三季吗」、「一号司机可不可以在第三季出现」、「又美又帅」、「本来以为她会演反派，结果是来帮忙的」、「这段我看了好几次」等等。
另外，金素妍与李栋旭、金泛、刘庆秀合作的新剧《九尾狐传1938》将在5月6日首播，她将饰演曾是西边山神「柳红酒」，有著「绝世佳人」之称、不老传说的京城最高级料理餐厅「妙缘阁」的老板娘。日前公开的海报、预告造型真的超美，期待她的全新角色啊！
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