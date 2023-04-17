邕圣佑今日入伍以陆军现役服役，剃兵哥哥头不适应疯狂摸头

人气限定男团WANNA ONE出身的歌手兼演员邕圣佑今日（4月17日）正式入伍。

据韩媒报导称，邕圣佑於今日进入新兵教育队，接受为期5周的基础训练之后将作为现役陆军继续服役。 此前邕圣佑所属经纪公司FANTAGIO方面就透露艺人入伍将以非公开方式进行，不会举行任何官方形式的活动，还请粉丝尽量不要去现场送别。



邕圣佑入伍前的3天在个人YouTube频道开通了直播，他以兵哥哥头亮相，已经有了新兵的气质。 也许是不习惯这么短的头发，邕圣佑不停摸头，还说道：「活到现在还没剪过这么短的头发，一直很好奇，（剪完之后发现）很新奇，连心情都变得更加坚定了。 大家如此相信我，我也会好去好回，在军队里认真工作，变得更帅气、更坚实、更强大再回来。」



2017年，邕圣佑出演了Mnet音乐选秀节目《PRODUCE 101》第二季 ，并最终以第5名的成绩作为限定男团WANNA ONE的一员出道。 团队解散后邕圣佑积极转战影视剧权，这些年出演了电视剧《18岁的瞬间》、《境遇之数》、《大力女子江南顺》; 电影《美丽人生》等。



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