K-POP 4代女团颜值王者是谁？aespa Karina和IVE张员瑛呼声最高

谁是4代女团中的美貌第一人，粉丝们一直无法做出最后的决定。

当下可以说是4代女团（也有韩媒说是五代）的鼎盛时期，随著aespa、IVE、NEW JEANS、LE SSERAFIM等女团的陆续出道，K-POP也呈现出了百花齐放的状态。 这些女团里的每一位成员都容貌姣好，美得各有各的特色，但aespa的KARINA和IVE的张员瑛绝对是这批人当中的佼佼者，在韩国的粉丝们之间她俩中谁更「美」一筹永远都是热门话题，双方为了自家本命夺得第一美人的头衔也是拼尽了全力。



先来说说aespa的KARINA，在「花田」SM娱乐中颜值也是靠前的！从出道起就被称作就是「蛇系美人」和「AI建模脸」。虽然不是如前辈Red Velvet Irene那样的国民级美女，五官并非传统型美人，但是胸大、腰细、头小脸小、皮肤白还发量多，CG级别的视觉效果加上舞台上跳舞时的动态非常有魅力，於是整个人都呈现出一种独具冲击力的压倒性的美貌，可以说K-POP界很难再找出KARINA这类型的颜值。



IVE的张员瑛自从参加《PRODUCE 48》开始就人气火爆，最后还以第一名成为了限定女团IZ*ONE的一员。该团解散后又作为IVE一员继续活动在歌坛中，也是队内目前最具人气的成员。参加《PRODUCE 48》时张员瑛还带著点婴儿肥，是软萌的小女孩气质。 出道之后，整个人都变得干练精致起来，加上平日里穿的很多都是大牌，娇媚千金即视感立马就出来了。 张员瑛的身材也是无数女生向往的完美身型，尤其是逆天大长腿又细又直，真的每看一次都要震惊一次：这身材是真的存在於人类世界的吗？ ！



对於这两位人气女爱豆，网友们表示：「我是IVE的粉丝，不过我觉得KARINA更符合我的审美」、「脸+身材的话KARINA」、「张员瑛更偏向於传统型美女」、「张员瑛更华丽一些」等。

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