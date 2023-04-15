《刘Quiz》金喜爱相当迷恋《我的出走日记》具氏！合照过程变身狂粉，孙锡久用简单一句话反撩前辈～

哇～！这甜甜的花絮小故事，直接拍成电视剧也很合理耶。（TOP女演员崇拜上升期的迷人男后辈，喔某～）

即将以 Netflix 新剧《造后者》（Queenmaker）强势回归的金喜爱，出演了人气访谈节目《刘Quiz》（You Quiz on the Block），聊到许多演员生涯的大小事外，还透露了近期最欣赏的演员，就是韩剧《我的出走日记》具氏，演员孙锡久。



金喜爱说自己在拍《造后者》时，坐在保姆车上的空档正在追剧《我的出走日记》，经纪人告诉她，刚好隔壁摄影棚孙锡久正在拍摄中，而经纪人又非常亲切的对孙锡久说：「（金喜爱）前辈是孙锡久先生的粉丝，想要见一面。」让金喜爱感到相当害羞。



之后，孙锡久就很有礼貌地主动和金喜爱打招呼，金喜爱心想：「这样不行！我是前辈，我要保持冷静。」之后，问孙锡久可不可以合照，少女语气真的太可爱了啦～！！！



结果，金喜爱还称赞孙锡久并不是客气地答应，而是很有绅士风度的回问她：「也可以和我拍张照吗？」真的是很会说话，被他反撩到了啦！！！



金喜爱除了将这段美好回忆珍藏，也表示自己终於明白狂粉的意思了，此刻她的心情就是如此。



▼金喜爱是孙锡久（孙锡求）狂粉！装镇定要合照，但内心喜悦藏不住：



▼金喜爱今年二月时与孙锡久的合照。

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