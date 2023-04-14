XODIAC公开9成员团体照：铁定月底出道！两位香港成员SING、LEO成为门面担当

终於确定出道日啦～恭喜！

由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ NEWBIES打造的首队K-POP男团XODIAC，出道歌《THROW A DICE》将於本月25日公开，XODIAC近日已於官方IG公开最新团体造型照，同时宣布确定以9人姿态正式出道。



XODIAC上月公开首支Pre-debut song（出道前传歌）《CALLING》时，已率先公开6位成员，当中包括总队长LEX、香港成员SING及四位韩国成员HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN，而在《THROW A DICE》中新加入的3位成员则有来自香港的LEO、印尼的ZAYYAN及韩国成员GYUMIN。由於XODIAC有两位来自香港的成员SING和LEO，所以亦引起港迷的关注，有粉丝大赞二人是队中的门面担当，亦希望他们出道后能爆红为港争光。



在公开的团体照片中，XODIAC着上海军蓝配枣红色的团体校服，以毕业为主题代表9位成员终於正式出道，随着XODIAC 9位成员终於揭盅，粉丝亦在网上热烈讨论。当中最引到网民关注是来自印尼的ZAYYAN，除了大受印尼同乡的支持外，就连印尼的CNN亦报道他即将以韩团成员出道的消息，扬威海外。



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