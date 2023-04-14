【韩网热帖】有个男生要了我的电话号码却不肯告知姓氏，难道是什么「诸葛伯贤」吗？

有网友发帖称，有个男生要了她的电话号码，却只说名字叫「伯贤」而不肯告知姓氏。

给出的理由是：「姓氏有些独特，熟了以后再告诉你」。 发帖人吐槽说：「难道是什么诸葛伯贤之类的吗？ 真是第一次见到隐瞒姓氏的人。」过了一分钟，原PO在留言区贴出对方昵称的截图「诸**贤」，说：「晕，是真的耶？他真的叫诸葛伯贤。」

韩国网友评论：

1. 你问问他：「该不会是叫诸葛伯贤之类的吧...？」 也太好笑

2. 「到底是什么嘛？ 我觉得只要不是诸葛就好kk」

3. 你回他：「诸葛告诉我吧。 不是，切拜告诉我ᅮᅮ很好奇。」 （*「诸葛」和「切拜」韩文发音相似）

4. 你们这些人太坏了kkkk

5. 想起《我叫金三顺》里的计程车司机kkk（*司机安慰哭泣的三顺说：「名字能有多难听？ 只要不是『三顺』就好了呀。」 ）

6. 假装拼错字的「诸葛告诉我」真是绝了kkk

7. 希望姓诸葛的朋友不要受伤kkk我真心觉得姓诸葛超帅

8. 是类似於「鲜於伯贤」的感觉吗？

9. 瑜卤允浩 最强昌珉 诸葛伯贤 let's go

10. 这名字超霸气

11. 在我心中，「边伯贤」是第一个也是最后一个「伯贤」kkk

12. 突然想到，如果我和姓诸葛的男生在一起，将来生孩子要取名「诸葛吉」...

13. 好过分啊，我也姓诸葛 (,,・д・) 姓诸葛的人本来就没几个，「诸葛伯贤」更是可能只那有一位，我认真了抱歉k

14. 不要再开他的玩笑啦，守护诸葛伯贤！

出处：https://z-upload.facebook.com/ipdukhalrae/posts/593010479484243，https://theqoo.net/2773370399

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